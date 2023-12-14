Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов на пресс-конференции.

Базу отдыха «Олимп» во Владимирской области отремонтируют за 53 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов на пресс-конференции.На эти деньги на территории сделают два быстровозводимых корпуса и медицинский центр. В старом медцентре сделают учебный корпус «Цифровая среда».Помимо этого, отремонтируют лагеря в Муроме и Собинском районе. Объемы ежегодного финансирования подготовки лагерей увеличены – с одного миллиона до трёх.