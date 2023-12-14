Большая пресс-конференция Президента: кто представит Владимирскую область? Сегодня Президент...

Большая пресс-конференция Президента: кто представит Владимирскую область?Сегодня Президент Владимир Путин проведет Прямую линию и большую пресс-конференцию. Как задать вопрос главе государства? Кто представит наш регион? Какие принимались обращения граждан страны? Все подробности в обзоре Марии Платанюк.«Итоги года с Владимиром Путиным». Ровно в полдень в прямом эфире глава государства выйдет на связь со страной.Сегодня Президент проведет свою 20-ю прямую линию и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию. Как и в 2020-м году, эти форматы решили объединить в один.Владимирскую область сегодня представляют 3 журналиста. Это шеф-редактор ГТРК Владимир Никита Тарбеев, главный редактор газеты "Владимирские ведомости" Юлия Козлова и наша коллега из города оружейников- главный редактор газеты "Ковровская неделя" Нина Парфёнова. Надеемся, что вопрос от нашей области прозвучит.Что касается формата "Прямой линии"?Задать свой вопрос главе государства может любой желающий. Способов несколько.1. На сайте moskva-putinu.ru или москва-путину.рф. (можно как написать вопрос в текстовом виде, так и записать видеообращение)2. По телефону: 8-800-200-40-40.3. Граждане России могут прислать сообщение на номер 0-40-404. Адресовать вопрос Президенту можно в социальных сетях Вконтакте или Одноклассники.5. В специальном приложении «Москва Путину».Сбором и рассмотрением обращений занимается Народный фронт. Активисты президентского движения приняли уже больше полутора миллионов вопросов ( И это данные на середину дня вторника).Какие темы волнуют россиян больше всего?Это тема СВО, вопросы оформления документов или получения выплат в связи со спецоперацией, коммунальные проблемы, цены, услуги ЖКХ, пенсии, здравоохранение.Вопросы Президенту продолжает собирать и обрабатывать и представитель Владимирской области Артём Старостин, руководитель регионального штаба Народного Фронта нашего региона. Артём Старостин - член редакционного Совета Прямой линии. Артём Владимирович рассказал, какие темы в этом году самые важные.Еще один вопрос - ГДЕ СМОТРЕТЬ «ИТОГИ ГОДА С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ»?Следить за диалогом Президента со всей страной можно по всем федеральным канал или онлайн.Сколько продлится прямая линия?Чёткого регламента нет. Длительность прямой линии и пресс-конференции всегда определяет сам Президент. Как отмечают в Кремле, это всегда "продолжительная и содержательная встреча особого характера" Но в среднем - и это показывает опыт предыдущих лет- общение длится от трех до четырех часов. Как правило, лидер государства успевает ответить на 60-80 вопросов.И сегодня мы решили вспомнить какими были владимирские вопросы для Президента.Одна из главных тем, которые звучали на "Прямой линии" 2018-ого года - здравоохранение. Кстати, тогда Владимиру Путину поступило почти 2 миллиона 600 обращений. В 2018-ом на прямую линию с президентом вышли жители города Струнино. Президенту они рассказали о плачевном состоянии местной больницы.- У меня больной вопрос - это закрытие детского отделения. Я мама и бабушка. У меня 18 детей. Мамочкам приходим ездить в Александров.Вопрос медицинской перезагрузки решился. Новая поликлиника в Струнино введена в строй в феврале этого года.И коротко - о вопросах Президенту от ГТРК "Владимир""Вестям" удалось спросить Владимира Путина о поддержке предприятий для людей с ограниченными возможностями в 2017-ом. В рамках форума Народного Фронта в северной столице. Нужна была помощь владимирскому предприятию для незрячих "Прогресс".А самый первый вопрос главе государства именно в формате пресс-конференции региональным "Вестям" удалось задать в далёком 2006-ом. Внимание Президента привлёк плакат с надписью "ВЛАДИМИР!" Тема "образа" страны, ее пути и реакции на "недругов" сегодня как никогда актуальны. Вот как в январе 2006 -ого ответил Владимир Путин.Как подчёркивает глава государства: "Сила России внутри нас самих. Самая главная наша сила - в единстве нашего народа".