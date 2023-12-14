Большая пресс-конференция Президента: кто представит Владимирскую область?
Сегодня Президент...
Большая пресс-конференция Президента: кто представит Владимирскую область?
Сегодня Президент Владимир Путин проведет Прямую линию и большую пресс-конференцию. Как задать вопрос главе государства? Кто представит наш регион? Какие принимались обращения граждан страны? Все подробности в обзоре Марии Платанюк.
«Итоги года с Владимиром Путиным». Ровно в полдень в прямом эфире глава государства выйдет на связь со страной.
Сегодня Президент проведет свою 20-ю прямую линию и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию. Как и в 2020-м году, эти форматы решили объединить в один.
Владимирскую область сегодня представляют 3 журналиста. Это шеф-редактор ГТРК Владимир Никита Тарбеев, главный редактор газеты "Владимирские ведомости" Юлия Козлова и наша коллега из города оружейников- главный редактор газеты "Ковровская неделя" Нина Парфёнова. Надеемся, что вопрос от нашей области прозвучит.
Что касается формата "Прямой линии"?
Задать свой вопрос главе государства может любой желающий. Способов несколько.
1. На сайте moskva-putinu.ru или москва-путину.рф. (можно как написать вопрос в текстовом виде, так и записать видеообращение)
2. По телефону: 8-800-200-40-40.
3. Граждане России могут прислать сообщение на номер 0-40-40
4. Адресовать вопрос Президенту можно в социальных сетях Вконтакте или Одноклассники.
5. В специальном приложении «Москва Путину».
Сбором и рассмотрением обращений занимается Народный фронт. Активисты президентского движения приняли уже больше полутора миллионов вопросов ( И это данные на середину дня вторника).
Какие темы волнуют россиян больше всего?
Это тема СВО, вопросы оформления документов или получения выплат в связи со спецоперацией, коммунальные проблемы, цены, услуги ЖКХ, пенсии, здравоохранение.
Вопросы Президенту продолжает собирать и обрабатывать и представитель Владимирской области Артём Старостин, руководитель регионального штаба Народного Фронта нашего региона. Артём Старостин - член редакционного Совета Прямой линии. Артём Владимирович рассказал, какие темы в этом году самые важные.
Еще один вопрос - ГДЕ СМОТРЕТЬ «ИТОГИ ГОДА С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ»?
Следить за диалогом Президента со всей страной можно по всем федеральным канал или онлайн.
Сколько продлится прямая линия?
Чёткого регламента нет. Длительность прямой линии и пресс-конференции всегда определяет сам Президент. Как отмечают в Кремле, это всегда "продолжительная и содержательная встреча особого характера" Но в среднем - и это показывает опыт предыдущих лет- общение длится от трех до четырех часов. Как правило, лидер государства успевает ответить на 60-80 вопросов.
И сегодня мы решили вспомнить какими были владимирские вопросы для Президента.
Одна из главных тем, которые звучали на "Прямой линии" 2018-ого года - здравоохранение. Кстати, тогда Владимиру Путину поступило почти 2 миллиона 600 обращений. В 2018-ом на прямую линию с президентом вышли жители города Струнино. Президенту они рассказали о плачевном состоянии местной больницы.
- У меня больной вопрос - это закрытие детского отделения. Я мама и бабушка. У меня 18 детей. Мамочкам приходим ездить в Александров.
Вопрос медицинской перезагрузки решился. Новая поликлиника в Струнино введена в строй в феврале этого года.
И коротко - о вопросах Президенту от ГТРК "Владимир"
"Вестям" удалось спросить Владимира Путина о поддержке предприятий для людей с ограниченными возможностями в 2017-ом. В рамках форума Народного Фронта в северной столице. Нужна была помощь владимирскому предприятию для незрячих "Прогресс".
А самый первый вопрос главе государства именно в формате пресс-конференции региональным "Вестям" удалось задать в далёком 2006-ом. Внимание Президента привлёк плакат с надписью "ВЛАДИМИР!" Тема "образа" страны, ее пути и реакции на "недругов" сегодня как никогда актуальны. Вот как в январе 2006 -ого ответил Владимир Путин.
Как подчёркивает глава государства: "Сила России внутри нас самих. Самая главная наша сила - в единстве нашего народа".