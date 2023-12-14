Суд признал экс-сотрудника отдела судебных приставов Гусь-Хрустального района виновным в целом ряде преступлений, в том числе в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере.

Суд признал экс-сотрудника отдела судебных приставов Гусь-Хрустального района виновным в целом ряде преступлений, в том числе в незаконном сбыте психотропных веществ в крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом и начал преступную деятельность. Он брал крупные партии запрещённых препаратов, хранил, оборудовал «закладки» и отправлял сообщнику координаты. Только в июне текущего года бывший пристав сделал 15 таких тайников.Гражданина приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима.