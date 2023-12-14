Сотрудник исправительной колонии №7 в поселке Пакино разгласил сведения под грифом “совершенно секретно”. Мужчину судили и вынесли приговор, рассказали в региональном ФСБ. Установлено,

Сотрудник исправительной колонии №7 в поселке Пакино разгласил сведения под грифом “совершенно секретно”. Мужчину судили и вынесли приговор, рассказали в региональном ФСБ. Установлено, что фигурант разгласил секретные сведения о формах и методах оперативно-розыскной деятельности лицу, которое доступа к этой информации не имело. При расследовании стало ясно – признаки государственной измены и шпионажа отсутствовали. За разглашение