Правоохранители пытаются добиться приведения детской площадки в Кирпичном проезде Александрова в надлежащий вид.

Правоохранители пытаются добиться приведения детской площадки в Кирпичном проезде Александрова в надлежащий вид. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что детский городок был «переехал» в Кирпичный проезд из городского парка. Затем рядом поставили качели. На момент прокурорской проверки оборудование было повреждено, а на площадке валались разбитые бутылки, пакеты и прочий мусор.Проблема в том, что площадка на балансе обслуживающей организации не числится, средства на её содержание не заложены.«Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления включить детскую площадку в реестр муниципального имущества города Александрова, определить балансодержателя объекта имущества, обеспечить проведение на объекте необходимых ремонтных работ», - говорится в сообщении регионального ведомства.