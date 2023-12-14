Во Владимирской области открылись сразу два новых медучреждения.

Во Владимирской области открылись сразу два новых медучреждения. Так, по нацпроекту «Здравоохранение» на станции Мстёра Вязниковского района заработала модульная врачебная амбулатория, а посёлке Золотуха Кольчугинского района приём пациентов начал современный ФАП. Об этом рассказала регионального правительства.Строительство врачебной амбулатории на станции Мстёра обошлось примерно в 15 млн рублей. Учреждение обслуживает несколько сотен жителей близлежащих населённых пунктов, в том числе около 150 ребятишек.На возведение фельдшерско-акушерского пункта в Золотухе потратили свыше 4 млн рублей. Услугами нового ФАПа будут пользоваться более 300 сельчан из окрестных деревень.В пресс-службе правительства Владимирской области отмечают, что скоро в 33-м регионе должны открыться ещё 3 ФАПа.