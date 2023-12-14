Участники обсудили вопросы о поддержке и оснащении всем необходимым солдат, который отправились на специальную военную операцию.

Дмитрий Наумов провёл встречу с жёнами отправившихся на СВО бойцов. Участники обсудили вопросы о поддержке и оснащении всем необходимым солдат, который отправились на специальную военную операцию.По словам главы города, решения социальных вопросов семей владимирских военных находться на его особом контроле, а также всех его заместителей и социальных служб, в том числе госфонда «Защитники Отечества».Следующая подобная встреча пройдёт уже в следующем месяце. Такие заседания теперь станут регулярными.