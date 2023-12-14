Двое пострадавших в ДТП под Александровым по-прежнему находятся в реанимации. Напомним, вчера...

Двое пострадавших в ДТП под Александровым по-прежнему находятся в реанимации.Напомним, вчера произошло серьезное ДТП в Александровском районе. 13 декабря 13.24 на диспетчерский пункт поступило сообщение об аварии с пассажирским автобусом, в котором ехали учителя из Костромской области.Увы, один человек (водитель) погиб. По данным пресс-службы Минздрава Владимирской области:- 24 пассажира были осмотрены. 23 человека из них эвакуированы в Александровскую районную больницу. Один от эвакуации отказался. Из 23 человек, доставленных в Александровскую РБ, девять госпитализированы. Из них двое в реанимации, семеро в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести, остальные осматриваются врачами.Уточняется, что шестеро пострадавших обратились за медицинской помощью в Сергиево-Посадскую больницу. Они добрались туда самостоятельно.На сегодняшний день известно (из неофициальных источников), что одной из пострадавших женщин требуется сложная нейрохирургическая операция, у нее серьезная проблема с позвоночником. Ожидалась санавиация из областной клинической больницы.Еще 8 пассажиров находятся в травматологии. Им диагностировали сильные ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.Кого-то из пострадавших планируют перевезти в Кострому, где проживает большинство учителей, попавших в ДТП.Фото: https://vk.com/minzdrav_vo