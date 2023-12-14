Новую уличную экскурсию «Владимир вечерний» предлагает Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Прогулки с экскурсоводом по новогоднему городу будут проходить практически каждый день. Как

Новую уличную экскурсию «Владимир вечерний» предлагает Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Прогулки с экскурсоводом по новогоднему городу будут проходить практически каждый день. Как заявляют в ВСМЗ, прогулка будет интересной как для жителей города, так и для его гостей. Люди смогут полюбоваться зимними видами основных достопримечательностей Владимира – Успенским и Дмитриевским соборами, а также сделать фото на фоне нарядной