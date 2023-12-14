Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются» (пацаны меняются.рф). Его цель — помочь родителям и подросткам

Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются» (пацаны меняются.рф). Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением