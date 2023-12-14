К началу декабря 59 256 тысяч клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались на электронный платежный документ.

К началу декабря 59 256 тысяч клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались на электронный платежный документ. Выбор жителей неслучаен, ведь онлайн-квитанции помогают экономить собственное время, места хранения платежных документов и беречь природу.«Счета в цифровом формате доставляются потребителям по электронной почте в первых числах каждого месяца. Удобный сервис гарантирует конфиденциальность персональных данных горожан, а процесс оплаты занимает несколько минут. Кроме того, эта дистанционная услуга позволяет получать и оплачивать квитанции близких людей и пожилых родственников», - отмечает директор по биллингу и клиентскому сервису Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Никулин.Подписаться на электронный платежный документ можно в Личном кабинете, на сайте компании или в офисах обслуживания клиентов.Реклама.