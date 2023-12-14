Директор Владимирского филиала «Т Плюс» Роман Сорокин и глава Владимира Дмитрий Наумов посетили котельную Юго-Западного района после реконструкции, а также обсудили итоги работы филиала за 2023 год.

Директор Владимирского филиала «Т Плюс» Роман Сорокин и глава Владимира Дмитрий Наумов посетили котельную Юго-Западного района после реконструкции, а также обсудили итоги работы филиала за 2023 год.Масштабная модернизация котельной началась в 2022 году. В рамках технического перевооружения 3 устаревших водогрейных котла заменили на современные, более компактные модели отечественного производства, а также установили вспомогательное оборудование и дымовые трубы. Благодаря этому повысились надежность и эффективность теплоснабжения порядка 12 000 жителей города.«Благодаря замене оборудования, конструктивным особенностям, в том числе ограждающей конструкции новых котлов, снижаются потери тепловой энергии, повышается КПД котельной, – рассказал Роман Николаевич. – Это дает возможность обеспечить бесперебойный отпуск тепловой энергии с меньшим потреблением топлива, а также повышает качество теплоснабжения жителей Юго-Западного района».На встрече также обсудили общие итоги работы Владимирского филиала за 2023 год. Летняя ремонтная кампания проходила в плановом режиме. Во Владимире было реконструировано 5 участков тепловой сети протяженностью 10800 м, проведены гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей. Все выявленные дефекты оперативно устранили. На Владимирской ТЭЦ-2 выполнили ремонты основного и вспомогательного энергетического оборудования.Дмитрий Наумов отметил: «Все работы были проведены в рамках концессионного соглашения между городом и Владимирским филиалом «Т Плюс». Хотелось бы отметить самое главное: установленное оборудование – наше, российское. Реконструкция котельной имеет большое значение для Владимира. Филиал «Т Плюс» последовательно выполняет все свои обязательства, процесс модернизации идет полным ходом. Уверен, что подобные проекты и дальше будут реализовываться в городе».Реклама.