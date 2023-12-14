Некоторые из педагогов уже вернулись домой в Костромскую область.

Ехали на праздник, а оказались на больничных койках. Так печально закончилось путешествие костромских педагогов в столицу, где они планировали побывать на торжественном закрытии Года педагога и наставника.Кабину смялоВ дорогу 49 учителей отправились из Костромы утром 13 декабря на туристическом автобусе, нанятом в частной фирме. Накануне во всех областях, через которые лежал путь, прошёл снегопад. И хоть федеральная трасса чистится хорошо, на ней водителям всё равно надо быть внимательными. Зимняя дорога полна опасностей, говорят опытные автолюбители.произошла около двух часов дня на границе Ярославской и Владимирской областей, когда педагоги уже проделали большую часть пути. В Александровском районе близ деревни Лисявы по какой-то причине водитель не выдержал дистанцию перед идущим впереди большегрузом. Удар был такой силы, что водительская кабина автобуса оказалась почти полностью смятой. Пассажиры от резкого толчка получили травмы. В общей сложности, как посчитали потом медики, пострадали около 30 человек. Водитель автобуса, к сожалению, погиб.«По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате аварии мужчина, управлявший автобусом, от полученных травм скончался», - подтвердила начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.Восемь «скорых»На место аварии выехали сразу восемь бригад Александровской скорой помощи.«24 пассажира были осмотрены. 23 человека из них . Один от эвакуации отказался, - сообщили в минздраве Владимирской области.Через некоторое время в ведомстве уточнили: «Двое пациентов - в реанимации, семеро - в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести, остальные осматриваются врачами. Шестеро пострадавших обратились за медицинской помощью в Сергиево-Посадскую больницу. Они добрались туда самостоятельно».В больницу к пострадавшим учителям вечером приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. По итогам визита пресс-служба главы области сообщила, что уже этим же вечером часть учителей часть педагогов отправилась обратно в Кострому.«Восемь человек с травмами средней тяжести пока останутся под присмотром врачей в Александрове. Ещё две пациентки находятся в реанимации», - уточнили в пресс-службе.14 декабря вернувшиеся в Кострому учителя должны пройти обследование у местных врачей.«Большая просьба к докторам-костромичам. Я попросил, чтобы всех доставили в травматологические отделения, в отделения неврологии, чтобы обследовать и привести в порядок», - написал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Ситников.Он также поблагодарил владимирских медиков: «Очень признателен всему здравоохранению Владимирской области, потому что и региональный министр приехал, и главный врач, – все здесь помогают заниматься нашими земляками».Уже поздним вечером Сергей Ситников навестил пострадавших в палатах. Что удивительно, пациентки с перевязанными и загипсованными руками и ногами, не жаловались на самочувствие, а беспокоились за других.«Мы, когда узнали, что вы едете к нам, переживали... Такая дорога плохая... »«Сава Богу, живы остались, девчонки! – ответил Сергей Ситников. - Будьте здоровы, берегите себя и пусть всё у вас будет хорошо».По информации владимирских медиков, жизням пострадавших ничто не угрожает, пациенты идут на поправку. Одну женщину из реанимации в ближайшее время должны перевести в общую палату.