Об этом он рассказал в шоу «Бухарог Life», которое принадлежит основателю Stand-Up Club №1 Владимиру Бухарову.

Ковров оставил у комика Нидаля Абу-Газале лишь негативные впечатления. Об этом он рассказал в шоу «», которое принадлежит основателю Stand-Up Club №1 Владимиру Бухарову.Несмотря на то, что в городе-оружейнике живут очень приятные люди, сам Ковров – очень депрессивный, поведал Абу-Газале. Возле отеля, где он жил с командой, были ужасные дороги, а в одном из местных кафе ему принесли невкусную и плохо пахнущую еду.