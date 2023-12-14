Минувшей ночью на пожаре в городе Лакинске пострадал 1 человек Ночью 14 декабря произошел пожар в...

Минувшей ночью на пожаре в городе Лакинске пострадал 1 человекНочью 14 декабря произошел пожар в частном жилом доме в городе Лакинске, на улице Юбилейной. Предварительная площадь возгорания составила 20 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на пожаре пострадал один человек.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области