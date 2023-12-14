Выплата полагается жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации, которые заключили контракт с января этого года. О новом указе губернатора сообщили в правительстве области.

Выплата полагается жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации, которые заключили контракт с января этого года. О новом указе губернатора сообщили в правительстве области. Там же уточнили, что никакие заявления для получения выплаты писать не нужно – все данные поступят из военных комиссариатов области. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: мэрия