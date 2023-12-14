Специалисты владимирского отделения Банка России рассказали гражданам о новой схеме обмана.

Мошенническим образом у владимирцев меняют крупные купюры на фальшивые. Специалисты владимирского отделения Банка России рассказали гражданам о новой схеме обмана.Первый способ: людям звонят с предложением проверить их пятитысячные купюры на подлинность, говорят скачивать приложение «Банкноты Банка России» и дают ссылку на ненастоящий сервис. Так они получают доступ к онлайн кабинетам банков.Второй способ: мошенники под видом сотрудников соцслужб ходят по домам и убеждают обменять их старые деньги на новые. Берут они нормальные пятитысячные купюры, а отдают фальшивые.Банк России напоминает жителям Владимирской области, что банкноты с обновлённым дизайном поступят в оборот постепенно. А обменивать в обязательном порядке их тем более не нужно.