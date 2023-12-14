О двух способах хищения денег с помощью “проверки на подлинность” рассказали во владимирском отделении Банка России. В первом случае злоумышленники предлагают проверить купюры на

О двух способах хищения денег с помощью “проверки на подлинность” рассказали во владимирском отделении Банка России. В первом случае злоумышленники предлагают проверить купюры на подлинность удаленно. Для этого они просят жертву установить на телефон специальное приложение, которое, кстати, визуально напоминает официальное. После установки программы мошенники получают удаленный доступ к устройству и похищают у человека деньги