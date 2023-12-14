По муниципальным образованиям 33-го региона распределили 31 новый школьный автобус.

По муниципальным образованиям 33-го региона распределили 31 новый школьный автобус. Об этом в среду, 13 декабря, рассказала правительства Владимирской области.Так, 5 пассажирских машин получили коррекционные школы-интернаты. Александровскому, Гусь-Хрустальному и Суздальскому районам досталось по 3 автобуса. Меленковскому, Собинскому и Судогодскому районам – по 2 транспортных средства. Новую технику получили и другие территории Владимирской области.Подчёркивается, что автобусы распределяли в зависимости от потребности образовательных учреждений. Ключи директорам школ вручал заместитель губернатора 33-го региона Владимир Куимов. Современные пассажирские машины вмещают от 15 до 29 человек, оборудованы ремнями безопасности, тахографами и системой ГЛОНАСС.