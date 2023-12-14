Подведены итоги января-ноября 2023 года.

За январь-ноябрь 2023 года перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге, в том числе во Владимирской области, выросли на 15 % и составили больше 145 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Во внутреннем сообщении железнодорожники отправили 73,2 тысячи ДФЭ (+16,8%), а в экспортном – 72,3 тысячи ДФЭ (+13,4%).За 11 месяцев количество груженых контейнеров во всех видах сообщения достигло 86,3 тысячи ДФЭ (+9%), из них:лесные грузы – 28,1 тысячи ДФЭ (+55,3% к январю-ноябрю 2022 года);бумага –19 тысяч (+6%);химикаты и сода – 27,2 тысячи (+3,9%).В целом за январь-ноябрь по магистрали перевезли больше 1,7 млн тонн грузов (+12,4%).