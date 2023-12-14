Владимирскому академическому областному драматическому театру – 175 лет. В честь юбилея Почта России выпустила художественный маркированный конверт. На нем изображено здание драмтеатра.

Владимирскому академическому областному драматическому театру – 175 лет. В честь юбилея Почта России выпустила художественный маркированный конверт. На нем изображено здание драмтеатра. Всего выпущено 250 тысяч экземпляров. Церемония гашения конверта прошла в Доме дружбы. Напомним, в торжественных случаях конверт гасят специальным штемпелем – ставят им оттиск на бумаге. К слову, в честь юбилея театра выпустили