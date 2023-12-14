Об этом рассказали в сообществе «Поисковики Владимирщины».

Под Собинкой похоронили останки погибшего в 1944 году лётчика Мезина Василия Фёдоровича. Об этом рассказали в сообществе «Поисковики Владимирщины».Во время учебно-боевого полёта около деревни Угор солдат потерпел крушение на своём самолёте Ла-5. Истребитель погрузился в землю и рассыпался на мелкие фрагменты. Его нашли волонтёры в конце октября во время экспедиции «Герои неба».Сейчас курсант Высшей офицерской школы похоронен на кладбище в селе Ворша. Его документы и личные вещи были переданы его племянницам, а перед этим поисковики провели урок мужества.