Покровский пряник стал лучшим национальным продуктом, победив на премии «Russian Traveler Awards», которая проходила в Москве. Конкурс был посвящен главным туристическим возможностям страны.

Покровский пряник стал лучшим национальным продуктом, победив на премии «Russian Traveler Awards», которая проходила в Москве. Конкурс был посвящен главным туристическим возможностям страны. Победителей выбирали с помощью открытого онлайн-голосования и жюри, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Номинаций было много. Выбирали самые лучшие музеи, промыслы, оздоровительные курорты, природные объекты, блюда, фестивали, маршруты и круизы, отели.