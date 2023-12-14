Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. В настоящее время по факту аварии с трагическим исходом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и

Об этом сообщается на сайте федерального ведомства. В настоящее время по факту аварии с трагическим исходом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Из сообщения на сайте Следственного комитета России Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Кулакову представить