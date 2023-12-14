Прямая линия с Владимиром Путиным: как жителям 33-го региона задать вопрос президенту? Сегодня...

"Прямая линия" с Владимиром Путиным: как жителям 33-го региона задать вопрос президенту?Сегодня ровно в 12:00 часов дня в Москве начнется "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.Глава государства подведет итоги года. Задать вопрос президенту может любой желающий.Сделать это можно несколькими способами: на сайте moskva-putinu.ru или москва-путину.рф, по телефону: 8-800-200-40-40, сообщением на номер 0-40-40 или в соцсетях Вконтакте или Одноклассники."Прямая трансляция " на канале Россия. ГТРК "Владимир" на встрече с главой государства представит журналист Никита Тарбеев.