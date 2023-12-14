Об этом президент заявил во время прямой линии и пресс-конференции.

Об этом президент заявил во время прямой линии и пресс-конференции."Москва одним из лучших мегаполисов мира, безусловно, сегодня стала", – сказал Владимир Путин.Ранее президент назвал столицу надежной защитой и опорой всей страны. Глава государства отметил ритмичность и безграничные возможности Москвы.Также Путин давал высокую оценку транспортным проектам города. В частности, президент обращал внимание на развитие сети Московских центральных диаметров (МЦД) и дорожной инфраструктуры, включая Московский скоростной диаметр (МСД).Прямая линия с президентом 14 декабря продлилась более четырех часов. Глава государства ответил на 70 вопросов, касавшихся экономики, отношений с другими странами, спецоперации на Украине и других тем.