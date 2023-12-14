По словам главы администрации Камешковского района, задержка связано с тем, что производить работы возможно только во время «окон» движения по железной дороге.

В Камешково продлили срок реконструкции моста над железной дорогой по улице Коруновой на полгода, до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.Мост находился в аварийном состоянии, его реконструкцией занялись весной текущего года и должны были завершить в октябре. Глава администрации района Анатолий Курганский, что работы на объекте продолжаются. А задержка связана с тем, что производить работы возможно только во время «окон» движения поездов по железной дороге. Кроме того, увеличение срока обусловлено и внесением изменений в проект.В связи с закрытием движения на путепроводе въезд и выезд из города осуществляется по тоннелю со стороны улицы Дорожной, где установлен светофор, а также дорога через Второво-Мирный и выезд на Суздаль, Ковров. Маршрут общественного транспорта также был изменён. Данные меры сохранятся до конца мая следующего года.