Школам Владимирской области передали 31 новый автобус для перевозки детей Маршрут школа - дом для...

Школам Владимирской области передали 31 новый автобус для перевозки детейМаршрут школа - дом для учеников региона станет еще безопаснее. Представителям 17-и муниципальных образований передали ключи от новых школьных автобусов. Подробнее - в сюжете Марии Рябовой.Лучший автомобиль - новый автомобиль! Житейская мудрость от школьного водителя со стажем. Сергей Елисеев уже успел прокатиться на новеньком автобусе. Говорит, от одной мысли, что больше не нужно будет каждый день его ремонтировать - на душе тепло.Сергей Елисеев - водитель Гавриловской СОШ:- Нравится печка задняя, раньше там просто дуло, в не зависимости, двигатель холодный, она и дует холодным. А сейчас только двигатель завел, только на процесс пошел, работы двигателем, уже сзади теплый пошел воздух.Александр Панфилов - водитель коррекционной школы-интернат, г. Вязники:- Переключение удобное. Рычаг тормозной, удобно дергать. Ремни безопасности прикрепляются очень аккуратно, все мягко.Транспорт для детей в коррекционной школе-интернате в Вязниках нуждался в обновлении вот уже 10 лет. И вот, долгожданные ключи от автобуса вручают директору, Марине Кузнецовой.Марина Кузнецова - директор коррекционной школы-интернат, г. Вязники:- Есть кнопки вызова водителя, просьба остановки. Потому что, мало ли, что может быть с ребенком в пути. Ремни очень хорошие. Крепкие и с правильными креплениями. Самое главное ,очень удобные и широкие сами сидения. Потому что ребятам удобно любого возраста здесь расположиться. Будь то подросток, будто то ученик начальных классов.В школьных автобусах встроена и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Тахографы, которые контролируют скорость движения, а также время работы и отдыха водителей. Ступени оснащены автоматическими подножками. Это уже второй автобусный "транш" от Правительства.Владимир Куимов - заместитель губернатора Владимирской области:- Владимирская область в том году трижды получала автобусы, почти по 30 штук каждый раз. В этом году - дважды мы получаем автобусы, всего 60. Это такая плановая история замены специального транспорта для перевозки наших детей.Спецтранспорт обслуживает более 10-и тысяч учеников нашей области, ежедневно доставляя ребят до 183 учебных заведений.Новые машины приобретены на средства федерального бюджета.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Красавцы! Автобусы стоят здесь. Разве это не радостно? Что дети будут, ну первое - это безопасность. Новые автобус - это безопасность для наших детей.Школьные автобусы - не просто перевозят детей по маршруту школа - дом, но и дают возможность выезжать на мероприятия, соревнования и путешествовать по родному краю.Мария Рябова. Илья Хлудов. "Вести - Владимир".