Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куитов.

Школу №40 во Владимире проверят на зарплаты учителей. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куитов.По словам чиновника, его не удовлетворило директора сороковой школы Дмитрия Кушпиты во время выступления на последнем заседании Заксобрания. А началось это ещё в конце ноября, когда директор предложил создать региональную надбавку к заработной плате педагогов, а-то они получают меньше, чем МРОТ в области.