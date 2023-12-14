Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Владимирской области.

После продолжительной болезни скончался бывший руководитель муромского стадиона «Локомотив» Пётр Михейкин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Владимирской области.Кроме руководства стадиона, мужчина был руководителем спортивного общества, был заслуженным работником физкультуры. В последние годы он участвовал в общественной жизни и ветеранском движении. Помимо этого, Пётр Михейкин писал книгу «История спорта города» и собирал материал для экспозиции «Музея истории спорта Мурома».Место и время прощания с новопреставленным сообщат позже.