По факту аварии с фурой и автобусом в Александровском районе возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Причина в большом количестве

По факту аварии с фурой и автобусом в Александровском районе возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Причина в большом количестве пострадавших и общественном резонансе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Владимирской области. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему