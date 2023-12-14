Пострадавших и разрушений нет.

Пострадавших и разрушений нет.В ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе Московской области сбили летевшие к Москве беспилотники. Два дрона уничтожили силами противовоздушной обороны, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб."Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", – подчеркнул Собянин.В конце ноября силы противовоздушной обороны атаку беспилотника в районе города Подольска Московской области. В ночь на 19 ноября дрон сбили Богородском городском округе Подмосковья. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет.