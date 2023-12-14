Ребенок поступил во владимирскую ОДКБ с жалобами на затрудненное дыхание через нос и обильное носовое кровотечение. Врачи поставили жутковатый диагноз – юношеская ангиофиброма основания

Ребенок поступил во владимирскую ОДКБ с жалобами на затрудненное дыхание через нос и обильное носовое кровотечение. Врачи поставили жутковатый диагноз – юношеская ангиофиброма основания черепа. Об этом сообщили в сообществе больницы во «ВКонтакте». Медики отправили пациента в Федеральный центр имени Рогачева, где мальчику сделали операцию. Сейчас его уже выписали, ребенок будет долечиваться в ОДКБ. Юношеская