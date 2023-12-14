В Совете народных депутатов Владимира рассказали о затратах на следующий год.

В 2024 году на образование во Владимирской области власти потратят более 7 миллиардов рублей. В Совете народных депутатов Владимира рассказали о затратах на следующий год.Так, общий объем доходов бюджета города составит, по мнению финансистов, 12 миллиардов 222 миллиона рублей, а расходная часть – 12 миллиардов 462 миллиона рублей. Дефицит в 240 миллионов на лицо. Интересно, что в проекте бюджета Владимира предусмотрены 4 миллиона на довыборы депутатов и 50 миллионов на исполнение наказов избирателей.По словам Веры Трусовой, руководителя финансового управления городской администрации Владимира, львиная доля бюджета уйдёт на образование – 7 миллиардов 95 миллионов рублей. Около двух пойдёт на детсадовцев, на школьников – чуть больше четырёх миллиардов. К слову, казне один учащихся обходится в 72 100 рублей, а воспитанник детского сада – в 120 тысяч.Кроме того, 1500 классных руководителей региона продолжат получать доплату в пять тысяч. На горячую пищу уйдёт 266 миллионов, ещё 13 – на зарплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными деятелями. Отдых детей обойдётся казне в 92,3 миллиона, а экскурсии – в 16,4 миллионов. Также чуть больше миллиарда вложат на строительство новой школы в районе «Сновицы-Веризино».