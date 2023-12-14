В будущем году на 12 участках дорог 33-го региона появится освещение.

В будущем году на 12 участках дорог 33-го региона появится освещение. Общая протяжённость новых линий составит около 19 километров. Такой информацией поделилась ГБУ «Владупрадор».Так, реконструкция объектов дорожной инфраструктуры запланирована в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском и других районах области.Подчёркивается, что данная работа призвана повысить безопасность дорожного движения и создать комфортную среду для владимирцев.