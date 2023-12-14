Женщина при помощи подкупа сотрудника ФСБ пыталась спасти сожителя от уголовной ответственности по делу о незаконном обороте наркотиков, однако сама стала обвиняемой.

В Гусь-Хрустальном перед судом предстанет жительница Подмосковья за дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.29 августа текущего года сожитель фигурантки был обвинён в незаконном обороте наркотиков, которые позже были изъяты. В целях избежать уголовной ответственности он попросил гражданскую жену найти 300 тыс рублей и передать их врио начальника отделения в городе Гусь-Хрустальном УФСБ России. Они рассчитывали, что после получения взятки сотрудник снизит количество изъятых наркотических средств, что позволило бы смягчить наказание.Находясь в салоне автомобиля, женщина передала ему 70 тыс рублей, намереваясь отдать оставшиеся деньги позже. Однако сразу после передачи взятки была задержана. Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения.