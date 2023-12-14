Средства на реализацию выделил Фонд развития промышленностив рамках нацпроекта «Производительность труда».

Филиал Ижевского завода тепловой техники В Киржаче завершил крупнейший в России проект по роботизации производства и начал промышленную эксплуатацию автоматизированного штамповочного цеха. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.Фонд развития промышленности выделил на реализацию в общей сложности 135 млн рублей в рамках нацпроекта «Производительность труда». Модернизация проивзодства позволит увеличить объемы выпуска целого ряда тепловых приборов и водонагревательного оборудования более чем в 1,2 раза. Часть ручной работы переложена на роботов. Обновление оборудования позволить выпускать до 150 тысяч приборов в месяц, а также снизит дефектность готовой продукции до 0,5 процента.