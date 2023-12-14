В Киржаче запустили крупнейший в России проект роботизации производства, сообщили в правительстве области. Модернизация позволила увеличить объем выпуска ряда тепловых приборов и

В Киржаче запустили крупнейший в России проект роботизации производства, сообщили в правительстве области. Модернизация позволила увеличить объем выпуска ряда тепловых приборов и водонагревательного оборудования более чем в 1,2 раза. Часть работы, которую приходилось выполнять сотрудникам, теперь переложена на роботов, благодаря этому увеличилась мощность предприятия. На завод закупили 14 промышленных роботов-манипуляторов, оборудование для автоматической сварки, станок