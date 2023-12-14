ДТП с участием общественного транспорта и иномарки случилось вечером 13 декабря в Коврове.

ДТП с участием общественного транспорта и иномарки случилось вечером 13 декабря в Коврове. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 20.00 на перекрёстке улиц Чкалова и Ватутина. Следовавший по маршруту автобус столкнулся с машиной «Мерседес».Отмечается, что пострадавшим оказана помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. «По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - подчёркивается в сообщении пресс-службы ведомства.