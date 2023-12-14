Еще одно крупное ДТП с автобусом, которое произошло 13 декабря. Около восьми часов вечера на пересечении улиц Чкалова и Ватутина столкнулись автобус “ПАЗ” 11 маршрута и автомобиль

Еще одно крупное ДТП с автобусом, которое произошло 13 декабря. Около восьми часов вечера на пересечении улиц Чкалова и Ватутина столкнулись автобус “ПАЗ” 11 маршрута и автомобиль “Мерседес”. По предварительной информации, водитель автобуса, выполняя манёвр поворота налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил преимущество в движении автомобилю, сообщили в УМВД. В результате аварии пострадали водитель