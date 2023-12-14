В Коврове местная жительница, обидевшись на возлюбленного, обвинила его в краже денег и...

В Коврове местная жительница, обидевшись на возлюбленного, обвинила его в краже денег и паспорта.Любопытную историю рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В октябре 2023 года обвиняемая (уроженка Ивановской области) обратилась в дежурную часть с сообщением, что из квартиры, в которой она проживает, были похищены деньги и паспорт.Женщину предупредили об ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, но она настаивала своём, мол, виноват может быть её сожитель.«В ходе отработки сообщения сотрудники полиции не обнаружили каких-либо повреждений в квартире, а также иных свидетельств преступления...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Чуть позже выяснилось, что женщина просто потеряла свой паспорт и, не желая быть привлеченной к административной ответственности, решила сообщить о «краже». На сожителя она указала из мести. Как оказалось, пара серьезно поссорилась.Теперь «обидчивую» женщину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.Фото: freepik.com