В Коврове столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие. Известно, что...

В Коврове столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие.Известно, что прокуратура Владимирской области в данный момент проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 13 декабря поздним вечером (в 20:00) на пересечении улиц Чкалова и Ватутина.«… Произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по одному из городских маршрутов, с автомобилем марки "Мерседес". Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что на место происшествия выезжал заместитель Ковровского городского прокурора - Дмитрий Хайбуллин, были организованы (и проводятся) проверочные мероприятия.В ближайшее время будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе, как сообщается, «по вопросам соблюдения законодательства при оказании услуг пассажирских перевозок, качеству состояния дорожного полотна, своевременности его очистки от снега».Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области