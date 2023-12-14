Табачную продукцию организации «Альбион-2002» запретили продавать в магазине «Бристоль», находящийся в Коврове по адресу улица проспект Ленина, 49. Причина в том, что менее чем в ста метрах от

Табачную продукцию организации «Альбион-2002» запретили продавать в магазине «Бристоль», находящийся в Коврове по адресу улица проспект Ленина, 49. Причина в том, что менее чем в ста метрах от маркета находится автошкола «Автолидер» (проспект Ленина, 49/1, офис 29). Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. «Альбион-2002» является нижегородской организацией, материнской компанией сети «Бристоль». Делом занимался Канавинский