Погиб в попытке починить большегруз. Дальнобойщик остановил фуру, чтобы разобраться в неполадках автомобиля. В этот момент его сбил «Ниссан Альмера». Трагедия случилась на 144 километре

Погиб в попытке починить большегруз. Дальнобойщик остановил фуру, чтобы разобраться в неполадках автомобиля. В этот момент его сбил «Ниссан Альмера». Трагедия случилась на 144 километре трассы М-7 Волга в Собинском районе на границе с Петушинским – недалеко от станции Сушнево. Как пояснили в дорожной полиции, в роковые минуты своей жизни водитель большегруза стоял на разгонной