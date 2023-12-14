В Суздале вынесен приговор водителю грузового тягача, по вине которого произошло смертельное...

В Суздале вынесен приговор водителю грузового тягача, по вине которого произошло смертельное ДТП.Суздальским районным судом вынесен приговор в отношении 41-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и в тех трагических последствия, которые в результате наступили. Как сообщает региональная прокуратура, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 марта этого года.Мужчина управлял грузовым тягачом с полуприцепом («с находящимся на нем грузом в виде 33-хметровой железобетонной балки») без специального разрешения на движение крупногабаритного транспорта.Известно, что в районе села Павловское Суздальского района, водитель допустил занос задней части полуприцепа и выезд его на встречную полосу движения. Там и произошло столкновение с фургоном автомобиля ГАЗ «2824PJ», двигавшимся во встречном направлении, а далее - с машинами Mazda CX-5 Keewla и ГАЗ «А23R32».В результате аварии - водитель и пассажир автомобиля Mazda CX-5 Keewla скончались.Водитель автомобиля ГАЗ «А23R32», в свою очередь, «получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», как пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговором суда виновного приговорили к 4 годам лишения свободы (с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортом на срок - 2 года 6 месяцев).Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com