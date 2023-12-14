В Вязниковском районе открылась модульная врачебная амбулатория Благодаря нацпроекту...

В Вязниковском районе открылась модульная врачебная амбулаторияБлагодаря нацпроекту «Здравоохранение» открылась модульная врачебная амбулатория на станции Мстёра в Вязниковском районе.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В октябре была получена лицензия, а с 1 декабря учреждение открыло свои двери для пациентов. Прикреплённое население амбулатории – более 740 жителей (в том числе около 150 детей) деревень Вязовка, Сколепово и станции Мстёра.Также в декабре в посёлке Золотуха Кольчугинского района начался приём пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте. Медицинскую помощь в нём получают более 300 жителей 5 населённых пунктов: посёлка Золотуха, села Алексино, деревень Большое Братцево, Малое Братцево и Красная Гора.В скором времени во Владимирской области заработают ещё три ФАПа: в селе Зиновьево Кольчугинского района, деревне Кондряево Судогодского района и деревне Новожилово Александровского района.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области