Музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши – открытие катка станет первым новогодним событием в череде праздничных мероприятий во Владимире. Свежий лед подставит свою гладкую

Музыкальные выступления, конкурсы и розыгрыши – открытие катка станет первым новогодним событием в череде праздничных мероприятий во Владимире. Свежий лед подставит свою гладкую поверхность под лезвия коньков уже завтра, 15 декабря, в 18:00. Праздник откроет выступление юных фигуристок, также будут конкурсы, розыгрыши, пиротехническое шоу и дискотека на льду. Каток в центре города будет работать в