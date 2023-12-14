Порывы ветра будут достигать до 15-18 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.

В период с 21:00 14 декабря до 21:00 15 сентября во Владимирской области ожидаются сильный снег и метель. На дорогах снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 18м/с Об этом сообщили ГУ МЧС по региону.В связи с ухудшением погодных условий прогнозируют увеличение количества ДТП, а также возникновения ЧС, связанных с повреждениями электропроводов ЛЭП и линий связи.Кроме того, сообщается, что из Москвы на Владимирскую область надвигается циклон Ваня.