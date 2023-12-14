41-летний водитель из Владимира признан виновным в нарушении лицом, управляющим авто, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.

41-летний водитель из Владимира признан виновным в нарушении лицом, управляющим авто, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. Суздальский райсуд вынес приговор, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. В этом году в ночь на 13 марта мужчина вел грузовой тягач с полуприцепом, на котором был груз – 33-хметровая