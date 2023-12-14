41-летний водитель из Владимира признан виновным в нарушении лицом, управляющим авто, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-12-2023-vladimirec-vinovatyj-v-avarii-s-bolshegruzom-perevozivshim-betonnuyu-balku-otpravitsya-v-koloniyu-na-4-goda.html" target="_blank">Владимирец, виноватый в аварии с большегрузом, перевозившим бетонную балку, отправится в колонию на 4 года</a> - 41-летний водитель из Владимира признан виновным в нарушении лицом, управляющим авто, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.
[url=https://33live.ru/novosti/14-12-2023-vladimirec-vinovatyj-v-avarii-s-bolshegruzom-perevozivshim-betonnuyu-balku-otpravitsya-v-koloniyu-na-4-goda.html]Владимирец, виноватый в аварии с большегрузом, перевозившим бетонную балку, отправится в колонию на 4 года[/url] - 41-летний водитель из Владимира признан виновным в нарушении лицом, управляющим авто, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.