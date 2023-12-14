Две милые косули смотрят в камеру между заснеженных деревьев. Фотография напоминает картинки с новогодних открыток. Животных удалось заснять достаточно близко. Как рассказал Владислав

Две милые косули смотрят в камеру между заснеженных деревьев. Фотография напоминает картинки с новогодних открыток. Животных удалось заснять достаточно близко. Как рассказал Владислав Тябин, в тот день он фотографировал лосей. По дороге домой из окна машины он увидел косуль. Владислав Тябин, фотограф На обратном пути случайно встретил этих косуль в лесу. Приоткрыл окно и удалось